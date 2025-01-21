Смольный потратит до 30,4 млн рублей на социальную рекламу в интернете

Комитет по печати и взаимодействию со СМИ объявил 20 января четыре конкурса на распространение социальной интернет-рекламы в 2025 году, следует из данных на портале госзакупок. Максимальная сумма размещенных закупок составляет 30,4 млн рублей, из них до 22,1 млн рублей планируется потратить на распространение рекламы, отражающей "приоритеты и цели социально-экономического развития Российской Федерации и Санкт-Петербурга".

За распространение социальной рекламы, направленной на гармонизацию межнациональных отношений и противодействие экстремизму, в Смольном готовы выложить до 3,2 млн рублей. Чуть меньшая сумма обозначена за рекламу соблюдения правил дорожного движения — здесь подрядчику могут заплатить до 3 млн рублей. Наконец, антинаркотическая реклама в различных социальных группах и интернете потянет на сумму до 2 млн рублей.

Согласно требованиям, изложенным в технической документации, от подрядчика ждут разработки дизайн-макетов с их адаптацией к форматам, поддерживаемым платформами, а также их размещение в интернете. Баннеры могут быть статическими или динамическими. размещать их планируют в виде контекстной рекламы на сайтах, а также во "ВКонтакте" и в трех онлайн-СМИ.

Проведение кампании, направленной на противодействие экстремизму, запланировано на май и на июль-август. С июня по конец сентября должны будут развернуться кампании по соблюдению ПДД и по профилактике наркомании. Дольше всего, с апреля по конец ноября (с перерывом на октябрь), собираются информировать горожан о приоритетах развития страны и города.

В конце 2024 года комитет по печати размещал закупки на проведение похожих по тематике рекламных кампаний на физических носителях в 2025 году. Максимальная сумма контрактов была указана на уровне 55,9 млн рублей.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру