Все плакаты "на одно лицо": В суде над активисткой Абрамовой выступили понятые

В Куйбышевском районном суде состоялось очередное заседание по делу Елены Абрамовой, обвиняемой в двух эпизодах повторной дискредитации армии (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ). На заседании 21 января выслушали показания двух понятых, вызванных по ходатайству защиты.

Уголовное дело в отношении Абрамовой было возбуждено после проведенных в 2023 году одиночных пикетов. В декабре того же года оно было возвращено в прокуратуру из-за выявленных ошибок, вновь в суд оно поступило уже в минувшем августе. На прошлом заседании судья отказал защите в истребовании постановления Октябрьского суда о наказании Абрамовой по статье о дискредитации Вооруженных сил (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ).

В этот раз перед судом выступили понятые Александр Крепышев и Николай Кольцов. Оба они в разное время присутствовали при осмотре изъятого у Абрамовой плаката с пацифистской надписью.

Первым выступил студент Всероссийского государственного университета юстиции Крепышев. В своих показаниях он поведал суду, что выступал понятым при осмотре плаката 27 августа 2023 года.

— Кем, по чьей инициативе были приглашены для участия в следственных действиях? — поинтересовался у свидетеля адвокат Игорь Скачко.

— По инициативе следователя Каменева меня пригласили понятым для осмотра плаката, — ответил Крепышев.

В представленном свидетелю для изучения протоколе, по его словам, "вроде всё совпадает". Сообщить о том, был ли плакат упакован до и после осмотра, Крепышев не смог, сославшись на прошедшее время.

— Часто принимаете участие в следственных действиях по просьбе следователя Каменева? Стажировку в следственном отделе проходили? — вернулся к знакомой фамилии Скачко.

Ответ на первый вопрос был отрицательным. На второй свидетель сообщил, что стажировка у него уже закончилась на момент выполнения следственных действий.

Вторым в судебном заседании выступил безработный Кольцов. По словам свидетеля, 14 июня 2023 года он "шел по [улице] Восстания". К нему приблизился некий мужчина, который представился следователем и попросил поучаствовать в следственных действиях в роли понятого.

— Прошли в итоге в следственный отдел, он взял паспорт, зачитал права и показал плакат. <...> Открыл плакат, мы его осмотрели, сказал, что нужно составить протокол. <...> В итоге все это заняло полтора часа, — поведал Кольцов.

В точности воспроизвести содержание плаката свидетель не смог, отметив, что с момента описываемых событий "полтора года прошло". Уткнувшись в материалы дела, он зачитал надпись на фотографии в протоколе, но самостоятельно вспомнить содержание у него не получилось.

— Поясните суду, этот плакат осматривался в вашем присутствии или не этот? — спросил Скачко.

— Вроде этот. Они же все на одно лицо, — растерялся Кольцов.

Он вновь сослался на прошедший с момента осмотра срок и добавил, что "эта тема муссируется в СМИ и куча плакатов просто проходит ежедневно через любого гражданина, который просто в СМИ фотографии смотрит, загружает". После этого свидетель еще раз высказал мнение, что фотографии плакатов в подобных новостях "все на одно лицо, на одну тему".

У Абрамовой к свидетелю возник только один вопрос. Она поинтересовалась, почему на осмотр плаката потребовалось полтора часа. Кольцов вновь растерялся и полноценного ответа дать не смог. "Я сам, если бы знал, что полтора часа, попытался бы как-нибудь избежать данной процедуры", — вымолвил он.

На вопрос прокурора, читал ли он протокол перед подписью, Кольцов ответил утвердительно. "Вот только сейчас обратил внимание, что здесь в третьем абзаце, по-моему, другие слова", — вдруг высказался он. Замечаний на момент составления протокола у него, по собственным словам, не возникло.

Вслед за этим опрос свидетелей в рамках прошедшего заседания завершился. Скачко ходатайствовал о принудительном приводе в суд семерых свидетелей. От выступления еще двоих, присутствовавших при обыске в жилище Абрамовой, защита отказалась. Прокурор возражать не стала, судья ходатайство удовлетворил. Следующее заседание состоится 4 февраля.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру