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Новости 14:51

Володин призвал сделать начальное профильное образование бесплатным

фото ЗакС политика Володин призвал сделать начальное профильное образование бесплатным

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что начальное профессиональное образование должно быть доступно на бесплатной основе, передает 21 января ТАСС.

Он отметил, что в России отсутствуют отдельные образовательные учреждения для предоставления начального профессионального образования школьникам. В настоящее время эта ступень включена в состав среднего профессионального образования и реализуется как программа, однако система утратила престиж и четкое целеполагание.

Володин подчеркнул, что необходимо вернуть эту ступень образования и сделать обучение по таким профессиям, как водитель, тракторист, сварщик, повар и швея, бесплатным. Он отметил, что оплата за обучение в этих областях недопустима, поскольку развитие экономики зависит от подготовки высококвалифицированных рабочих кадров.

Напомним, 17 января в Госдуму внесли законопроект, который предлагает сократить количество обязательных экзаменов ОГЭ до двух. Для получения аттестата об основном общем образовании ученикам нужно будет сдать только русский язык и математику.

фото из Telegram-канала Вячеслава Володина


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