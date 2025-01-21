Володин призвал сделать начальное профильное образование бесплатным

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что начальное профессиональное образование должно быть доступно на бесплатной основе, передает 21 января ТАСС.

Он отметил, что в России отсутствуют отдельные образовательные учреждения для предоставления начального профессионального образования школьникам. В настоящее время эта ступень включена в состав среднего профессионального образования и реализуется как программа, однако система утратила престиж и четкое целеполагание.

Володин подчеркнул, что необходимо вернуть эту ступень образования и сделать обучение по таким профессиям, как водитель, тракторист, сварщик, повар и швея, бесплатным. Он отметил, что оплата за обучение в этих областях недопустима, поскольку развитие экономики зависит от подготовки высококвалифицированных рабочих кадров.

Напомним, 17 января в Госдуму внесли законопроект, который предлагает сократить количество обязательных экзаменов ОГЭ до двух. Для получения аттестата об основном общем образовании ученикам нужно будет сдать только русский язык и математику.

фото из Telegram-канала Вячеслава Володина