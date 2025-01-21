В Петербурге оштрафовали телеканал "Кино ТВ" за нарушение возрастных ограничений

Мировой судья судебного участка №152 Петербурга оштрафовал телеканал "Кино ТВ" и его главного редактора Андрея Морозова по статье о нарушении порядка распространения среди детей продукции СМИ, содержащей информацию, причиняющую вред их здоровью (ч.2 ст.13.21 КоАП РФ), об этом 21 января сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Как рассказали в пресс-службе, в октябре прошлого года телеканал "Кино ТВ" транслировал фильм "Орудия смерти: Город костей" , указав возрастное ограничение 12+. При этом уточняется, что в фильме показаны моменты с увечьями людей и животных.

Тоже самое касается показанных фильмов "Конан варвар" и "Последний рубеж", у которых было указано возрастное ограничение 16+. В первом фильме есть сцены насилия, а во втором сцены с употреблением наркотических веществ.

По итогу суд оштрафовал телеканал на 30 тысяч рублей, а главного редактора на 5 тысяч рублей.

Напомним, что это не первый раз, когда данный телеканал штрафуют. В июле 2024 года "Кино ТВ" оштрафовали по этой же причине за фильмы "Дориан Грей", "Падение Олимпа", "Падение ангела" и "Ганнибал: Восхождение".

Фото: ЗАКС.Ру