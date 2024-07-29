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Новости 17:05

В Петербурге за показ "взрослых" сцен без маркировки оштрафовали телеканал

фото ЗакС политика В Петербурге за показ "взрослых" сцен без маркировки оштрафовали телеканал

Телеканал "Кинотв" (ООО "Кино ТВ") получил от мирового судьи в Петербурге административный штраф в размере 20 тысяч рублей. Протокол на организацию составили в связи с нарушением порядка изготовления или распространения продукции СМИ (ч. 2 ст. 13.21 КоАП). Об этом 29 июля сообщает объединенная пресс-служба городских судов. Главного редактора телеканала оштрафовали на 5 тысяч рублей.

Претензии у российских властей возникли к демонстрации с неподходящей возрастной маркировкой таких фильмов, как "Дориан Грей", "Падение Олимпа", "Падение ангела" и "Ганнибал: Восхождение". Художественные картины содержали сцены, где употребляется бранная лексика, а также провоцируется интерес к половой жизни.

Представитель ответчика возражал против позиции Роскомнадзора. Он указал на отсутствие списка конкретных ругательств, который был бы отражен в законодательстве. Суд счел этот довод неубедительным.

Фото: ЗАКС.Ру


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