Депутат Госдумы Горячева выступила против закрытия музея "Эрарта" в Петербурге

Депутат Государственной думы Ксения Горячева ("Новые люди") выступила категорически против закрытия музея современного искусства "Эрарта" в Петербурге, заявив, что закрытие одного из крупнейших частных музеев города стало бы печальным событием, об этом 21 января она написала в своем Telegram-канале.

Напомним, что лидер фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов выразил недовольство по поводу работ, находящихся в "Эрарте" – Welcome to Russia и "Старший брат". Он также добавил, что губернатору Петербурга Александру Беглову нужно помочь навести порядок в городе.

Как отметила Горячева, "Эрарта" за 14 лет работы зарекомендовала себя как важнейшая часть культурной жизни Петербурга, проводя не только выставки, но и образовательные программы, мастер-классы и другие культурные мероприятия.

"Санкт-Петербург всегда был городом свободы самовыражения. Закрытие Эрарты может стать трагической страницей в его истории", – написала парламентарий.

Депутат считает, что мнение петербуржцев должно стать основой для принятия решения о будущем "Эрарты". Она предложила провести опрос среди горожан, чтобы узнать их позицию относительно возможного закрытия музея.

Фото: Telegram-канал Ксении Горячевой