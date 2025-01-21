КИО возглавил список комитетов Смольного по числу судебных споров

В 2024 году комитеты Смольного участвовали в 4,27 тысячи судебных споров, что больше показателя 2023 года (3,6 тысячи). Лидером по числу дел остается комитет имущественных отношений (КИО), который инициировал 1,62 тысячи исков, объясняя это усилением контроля за исполнением обязательств по договорам, сообщает 21 января "Деловой Петербург".

Эксперты отмечают, что в прошлом году продолжилась тенденция усиления контроля за использованием и распоряжением имуществом, имеющим общественное значение, а также за процессом оценки причин его выбытия из собственности города.

Комитет по охране памятников (КГИОП) увеличил количество заявлений на 55%: с 635 в 2023 году до 1,2 тысячи в 2024 году. Помимо арбитражных судов, он подал 125 исков в суды общей юрисдикции, преимущественно по вопросам сохранения культурного наследия.

Городской комитет по печати за последние годы значительно снизил количество арбитражных споров. В 2024 году ему предъявлено лишь 54 претензии против 631 в 2021 году. Основные вопросы касались рекламных конструкций и вывесок.

Комитет по контролю за имуществом (ККИ) увеличил число дел с 167 в 2023 году до 246 в 2024 году, в том числе выросло количество исков, поданных самим комитетом.

Напомним, вчера комитет по печати и взаимодействию со СМИ объявил о проведении четырех конкурсов на размещение социальной интернет-рекламы в 2025 году. Общая максимальная сумма закупок составляет 30,4 млн рублей.

фото: ЗАКС.Ру