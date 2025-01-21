Минздрав поддержал закон о запрете дистанционного обучения для медспециалистов

Заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова сообщила, что Минздрав поддерживает законопроект, который запретит дистанционное повышение квалификации для медицинских специалистов, об этом 21 января пишет ТАСС.

По словам Семеновой, некоторые специалисты пытаются обойти обязательное очное обучение, получая формальные документы без реального повышения квалификации. Это создает риски для качества медицинских услуг.

Семенова добавила, что законопроект требует доработки, в частности, в части лицензирования программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации. Она предложила разделить эти программы, чтобы требования к материально-технической базе для каждого типа обучения были различными.

В результате образовательные учреждения будут обязаны получать отдельные лицензии для программ переподготовки и повышения квалификации, а Росздравнадзор будет проверять наличие необходимой инфраструктуры перед лицензированием.

Напомним, что Минтруд разработал законопроект, согласно которому с 1 января 2026 года самозанятые смогут получать оплачиваемые больничные.

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