Прокуратура проверяет уборку дорог после падения мужчины на Серебристом бульваре

Прокуратура Приморского района Петербурга начала проверку соблюдения законодательства по содержанию дорог и пешеходных зон в зимний период после падения мужчины на дороге, об этом 21 января сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент с падением произошел 15 января – 44-летний местный житель получил травму при падении возле дома на Серебристом бульваре. Мужчина, упав на скользком участке, сломал ноги и был госпитализирован.

Надзорное ведомство проведет анализ соблюдения норм по обработке дорог и пешеходных зон противогололедными материалами. Вопрос о возможных мерах прокурорского реагирования будет решен по завершении проверки.

Как пишет издание "Фонтанка.ру", упавший мужчина умер в больнице через несколько дней. Уточняется, что смерть не была вызвана переломом после падения.

Напомним, что после циклона "Чарли", который принес в Петербург сильные осадки, сотрудники ГАТИ проверили крыши домов в городе. Выяснилось, что 65 владельцев частных зданий не справились с уборкой наледи и снега.

Фото: ЗАКС.Ру