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Новости 16:51

Прокуратура проверяет уборку дорог после падения мужчины на Серебристом бульваре

фото ЗакС политика Прокуратура проверяет уборку дорог после падения мужчины на Серебристом бульваре

Прокуратура Приморского района Петербурга начала проверку соблюдения законодательства по содержанию дорог и пешеходных зон в зимний период после падения мужчины на дороге, об этом 21 января сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент с падением произошел 15 января – 44-летний местный житель получил травму при падении возле дома на Серебристом бульваре. Мужчина, упав на скользком участке, сломал ноги и был госпитализирован.

Надзорное ведомство проведет анализ соблюдения норм по обработке дорог и пешеходных зон противогололедными материалами. Вопрос о возможных мерах прокурорского реагирования будет решен по завершении проверки.

Как пишет издание "Фонтанка.ру", упавший мужчина умер в больнице через несколько дней. Уточняется, что смерть не была вызвана переломом после падения.

Напомним, что после циклона "Чарли", который принес в Петербург сильные осадки, сотрудники ГАТИ проверили крыши домов в городе. Выяснилось, что 65 владельцев частных зданий не справились с уборкой наледи и снега.

Фото: ЗАКС.Ру


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