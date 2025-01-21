ГАТИ выявила нарушения в уборке крыш после циклона "Чарли"

После циклона "Чарли", принесшего в Петербург сильные осадки, инспекторы ГАТИ проверили состояние крыш 400 нежилых зданий. Выяснилось, что 65 владельцев частных зданий не справились с уборкой снега и наледи, сообщила пресс-служба Смольного 21 января.

Инспекторы провели разъяснительные беседы и выдали предостережения. По ряду случаев падения наледи готовятся материалы для привлечения к ответственности. В результате профилактической работы нарушения были устранены.

Стоит отметить, что ранее критиковалась и работа управляющих организаций, отвечающих за уборку снега на территории многоквартирных домов. Начальник Государственной жилищной инспекции (ГЖИ) Петербурга Ольга Акацевич заявляла, что даже большое количество выпавшего снега не является оправданием для задержек в уборке дворов и придомовых территорий.

По этой же причине 20 января в Петербурге в пяти районных администрациях прошли обыски.

Синоптики предупреждают о мокром снеге, ветре и температурных перепадах в ближайшие дни. Владельцам зданий рекомендовано уделить внимание не только крышам, но и фасадам, чтобы избежать опасного скопления снега и наледи.

фото: ЗАКС.Ру