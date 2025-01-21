В Вологде стартовали лекции о православных ценностях для госслужащих

Тематические лекции о духовных и нравственных ценностях начались в Вологодской области по инициативе губернатора Георгия Филимонова, сообщили в пресс-службе правительства Вологодской области 21 января.

Первая встреча, организованная для сотрудников правительства региона, была посвящена православным традициям и вопросам духовного развития. Лекцию провел митрополит Вологодский и Кирилловский Савва, который рассказал об основах покаяния, исповеди и христианских заповедях, а также объяснил, как бороться с грехом.

Особое внимание митрополит уделил теме алкоголизма, назвав его не только грехом, разрушающим человека, но и причиной вреда для окружающих. В завершение встречи участники смогли задать вопросы и получить ответы на актуальные темы.

В пресс-службе подчеркнули, что такие мероприятия помогают развивать чуткость и внимание к ближним, что в итоге положительно сказывается на эффективности работы госслужащих.

Ранее ЗАКС.Ру писал о том, что к каждому СМИ в Свердловской области предложили прикрепить священника. Предложение обещали утвердить до конца февраля.

фото пресс-службы правительства Вологодской области