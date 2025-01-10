В Свердловской области к каждому СМИ будет прикреплен священник

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений предложил, чтобы каждому изданию в Свердловской области был прикреплен священник, сообщает 10 января Telegram-канал "Осторожно, новости".

На встрече с руководителями региональных СМИ он выразил мысль о том, чтобы закрепить за редакциями священника, который был бы не только интересным и умным, но и способствовал бы установлению связи между церковной жизнью и теми людьми, которые считают себя частью русской православной церкви, а также средствами массовой информации, передает слова митрополита E1.ru.

Предложение получило поддержку со стороны журналистов, и было обещано утвердить конкретных священнослужителей до конца февраля.

В середине сентября губернатор Петербурга Александр Беглов рассказывал о том, что православие сыграло важную роль в развитии культуры в России. По его мнению, духовность в стране всегда дополняла знания.

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