Мундеп из Ульянки Кондрашов выступил в поддержку издания MR7

Депутат МО "Ульянка" Павел Кондрашов высказался в поддержку издания MR7, у которого сегодня по решению Верховного суда отобрали лицензию СМИ. Своим мнением муниципал поделился в социальных сетях 21 января. Он отметил, что неоднократно взаимодействовал с журналистами издания во время подготовки материалов на городскую тематику.

"Неоднократно мы с журналистами проводили расследования по вопросам ЖКХ, уборки снега. Издание предоставляло площадку для выражения своего мнения городским политикам, в том числе и мне. MR7 – это одно из немногих изданий в городе, где сохранились журналисты, а не копирайтеры. Надеюсь, сотрудники найдут выход из данной ситуации и мы не потеряем профессиональный коллектив журналистов", – написал Кондрашов.

Напомним, Верховный суд 21 января удовлетворил иск Роскомнадзора с требованием лишить лицензии петербургское издание MR7, ранее известное как "Мой район". Поводом для этого стали несколько случаев неуказания статуса иностранного агента в некоторых материалах. Редакция существует более 20 лет. До 2018 года "Мой район" выпускался в печатном варианте. Представители издания заявили, что намерены продолжать работу.

Константин Леньков / Фото Павла Кондрашова