Более 4800 семей в Петербурге получат соцвыплаты на жилье в 2025 году

В 2025 году жители Петербурга, имеющие право на улучшение жилищных условий, получат 2963 квартиры, что превышает прошлогодний показатель (2544 квартиры), сообщает 21 января пресс-служба Смольного. Также свыше 4800 семей станут получателями социальных выплат на покупку жилья. Среди них – многодетные и молодые семьи, семьи с детьми-инвалидами и жители коммунальных квартир.

Губернатор города Александр Беглов отметил, что рост доходов бюджета позволил увеличить финансирование жилищных программ, благодаря чему очередь на жилье сократилась вдвое за последние годы.

Льготные категории граждан, подавшие заявление до конца 2024 года, получат выплаты в течение года. Гражданам из "общей очереди", вставшим на учет до 27 июля 1989 года, помощь будет предоставлена при подаче заявки до 3 декабря 2024 года.

В 2024 году город выделил очередникам 749 квартир, а 901 семья получила социальные выплаты. Средства можно направить на покупку жилья или первый взнос по ипотеке.

Списки получателей выплат будут обновляться, а сотрудники Горжилобмена уже приглашают очередников через СМС для подачи документов.

Недавно ЗАКС.Ру писал о том, что в квартире блокадницы начался потоп из-за проблем с кровлей, которые длятся с 2009 года, когда проводился последний капитальный ремонт.

фото: ЗАКС.Ру