С фасада дома на Загородном проспекте упал маскарон из-за сильного ветра

На фасаде здания-памятника на Загородном проспекте, 13 разрушают маскароны, украшающие аттики. Накануне ветер повредил один из элементов, и с фасада упало "мужское лицо", сообщила 21 января "Фонтанка" со ссылкой на жителя дома и архитектора Евгения Новосадюка.

Фасад здания украшен четырьмя маскаронами, венчающими две башенки-аттики. По словам Новосадюка, разрушения начались давно, несмотря на недавний ремонт фасада. При этом состояние крыши, которая течет и способствует разрушению верхней части здания, в ходе ремонта не проверили.

Новосадюк также рассказал, что во время замены лифта здание лишилось исторического обрамления шахты в виде кованных цветов. По его словам, строители аккуратно демонтировали элементы, но из-за отсутствия работ по их установке в смете они так и не вернули обрамление на место.

Маскароны входят в список охраняемых элементов здания, как "аттиковые объемы с декором из мужских голов в шлемах". Однако обрамление лифта не относится к предметам охраны.

"Фонтанка" добавляет, что фасад дома включен в программу реставрации комитета по охране памятников. Работы планируется провести в период с 2025 по 2027 год, с акцентом на наиболее сложные фасады многоквартирных домов.

Ранее ЗАКС.Ру писал о том, что на фасаде памятника регионального значения - дома № 79 по Московскому проспекту - появилось граффити. В связи с этим комитет по госконтролю, использованию и охране памятников подготовил обращение в полицию. В настоящее время граффити закрашены.

фото: ЗАКС.Ру