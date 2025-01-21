В Петербурге за год число предприятий малого и среднего бизнеса выросло на 2,7%

К началу 2025 года в Петербурге зарегистрировано 378 258 субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), что на 2,7% больше, чем годом ранее, сообщила 21 января пресс-служба Смольного со ссылкой на Центр "Мой бизнес" (СПб ГБУ "ЦРПП"). Рост отмечается во всех категориях – микро-, малых и средних предприятиях. За последние пять лет число средних предприятий в городе увеличилось на 19%.

"Экономика города выстояла под ударом западных санкций и продолжает расти даже при высокой процентной ставке Центробанка. Увеличиваются не только доходы бюджета, но и число желающих открыть свое дело", - объяснил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Это, по его мнению, подтверждает эффективность мер поддержки бизнеса, разработанных на городском и федеральном уровнях. Губернатор добавил, что развитие предпринимательства входит в десятку главных приоритетов Петербурга на ближайшие годы.

На предприятиях малого и среднего бизнеса в городе занято 1,98 млн человек, что составляет более половины всего трудоспособного населения. В Петербурге работает восемь организаций, оказывающих поддержку субъектам МСП.

Более того, рост числа самозанятых за 2024 год в 9,5 раз превысил рост представителей малого и среднего бизнеса, которые не используют специальный налоговый режим. Это одна из причин, почему депутаты ЗакСа Петербурга предлагают приравнять самозанятых к микропредприятиям.

фото: ЗАКС.Ру