На градозащитную выставку пришли полицейские с проверкой

Сегодня вечером сотрудники правоохранительных органов посетили выставку в защиту закона 820-7 "Об охранных зонах...", организованную градозащитниками на Старорусской улице, сообщает 21 января MR7.

На выставку пришли участковый, еще один сотрудник полиции в форме, а также двое представителей отдела общественной безопасности. Проверяющие уточнили, не используется ли подвальное помещение как незаконный "притон". Градозащитник Олег Мухин рассказал ЗАКС.Ру, что после проверки документов аренды и осмотра картин сотрудники полиции покинули выставку, отметив, что никаких нарушений выявлено не было.

Как сообщили организаторы выставки, правоохранители проявили интерес к экспозиции. "Спросили, не было ли провокаторов, боюсь ли я здесь одна сидеть, не бьют ли ничего, картины ли не портят", - рассказала координатор Валентина Путинцева.

По словам градозащитников, некоторые работы на выставке посвящены готовящемуся референдуму против строительства в Петербурге небоскребов. А отдельная экспозиция рассказывает об уничтоженных вандалами работах с уличной выставки "Мертвый город".

фото Градозащитного пресс-центра