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Новости 10:41

ЗакС расширил перечень ответственных за составление протоколов за нарушения в сфере благоустройства

фото ЗакС политика ЗакС расширил перечень ответственных за составление протоколов за нарушения в сфере благоустройства

Петербургский парламент 22 января в третьем, окончательном чтении принял законопроект о внесении изменений в городской закон об административных правонарушениях, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Норма предусматривает расширение перечня лиц, которые могут рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства. Также сотрудникам комитета по вопросам законности дадут право рассматривать дела о самовольном нанесении рисунков и объявлений на фасады зданий на месте, без составления протокола. Документ отправлен на подписание губернатору. 

Согласно пояснительной записке, нововведения потребовались для "оптимизации распределения нагрузки при рассмотрении и пересмотре дел" и для "для повышения оперативности привлечения к административной ответственности физических лиц". Законопроект на рассмотрение депутатов внес губернатор Петербурга Александр Беглов

В Заксобрании полагают, что такая мера сможет повысить эффективность борьбы с незаконной рекламой в городе. Напомним, на прошлом заседании, 15 января документ был принят во втором чтении. 

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру


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