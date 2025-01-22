ЗакС расширил перечень ответственных за составление протоколов за нарушения в сфере благоустройства

Петербургский парламент 22 января в третьем, окончательном чтении принял законопроект о внесении изменений в городской закон об административных правонарушениях, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Норма предусматривает расширение перечня лиц, которые могут рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства. Также сотрудникам комитета по вопросам законности дадут право рассматривать дела о самовольном нанесении рисунков и объявлений на фасады зданий на месте, без составления протокола. Документ отправлен на подписание губернатору.

Согласно пояснительной записке, нововведения потребовались для "оптимизации распределения нагрузки при рассмотрении и пересмотре дел" и для "для повышения оперативности привлечения к административной ответственности физических лиц". Законопроект на рассмотрение депутатов внес губернатор Петербурга Александр Беглов.

В Заксобрании полагают, что такая мера сможет повысить эффективность борьбы с незаконной рекламой в городе. Напомним, на прошлом заседании, 15 января документ был принят во втором чтении.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру