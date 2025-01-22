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Новости 12:19

Законопроект о ремонте окон за счет маткапитала прошел первое чтение

фото ЗакС политика Законопроект о ремонте окон за счет маткапитала прошел первое чтение

Депутаты Законодательного собрания Петербурга 22 января рассмотрели в первом чтении проект закона, который позволит расходовать средства регионального материнского капитала на работы по установке и ремонту окон, передает корреспондент ЗАКС.Ру. 

Согласно тексту законопроекта средства маткапитала можно будет направить на работы по изготовлению, доставке, и установке оконных блоков, а также на остекление балконов и лоджий. Кроме того, законопроект распространяется на входные двери. Предполагается, что нормой смогут воспользоваться обладатели помещений и на территории Петербурга, и на территории Ленинградской области. 

"Необходимость соответствующего изменения обусловлена тем, что многодетные семьи смогут воспользоваться предусмотренной Законом Санкт-Петербурга мерой государственной поддержки при покупке жилья, в рамках которой требуется замена оконных блоков, входных дверей, а также минимизации личных финансовых средств при постройке собственного нового дома", - говорится в пояснительной записке. 

Во время обсуждения законопроекта, единоросс Константин Чебыкин предложил не ограничиваться дверьми и окнами, а позволить тратить деньги и на другие строительные работы. Один из авторов законопроекта, депутат Денис Четырбок уточнил, что подобные ограничения нужны для того, чтобы избежать мошеннических схем со стороны недобросовестных родителей. 

Законопроект анонсировали еще в конце декабря 2024 года. До этого депутаты разрешили тратить средства регионального маткапитала например, на ремонт таунхаусов. В Петербурге размер регионального маткапитала составляет чуть больше 200 тысяч рублей. 

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру


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