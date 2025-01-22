В Петербурге ликвидировали игорный бизнес с доходом 25 млн рублей в месяц

Петербургская полиция ликвидировала сеть подпольных игорных клубов с оборотом более 1,2 млрд рублей. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу, 21 января оперативники пресекли работу семи нелегальных заведений, расположенных в квартирах Московского, Невского, Выборгского и Красносельского районов.

По данным полиции, подпольный бизнес существовал около четырех лет и приносил владельцам до 25 млн рублей в месяц. Затраты сводились к аренде квартир, поиску которых организаторы занимались через онлайн-объявления, и зарплатам небольшого штата сотрудников. Клиентами клубов были только проверенные лица, что исключало необходимость трат на рекламу.

В результате обысков изъято свыше 100 компьютерных устройств, банковские карты, картридеры, мобильные телефоны и около 1,5 млн рублей наличными. Задержаны восемь человек, включая двух предполагаемых организаторов. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной организации азартных игр (ст.171.2 УК РФ).

Изъятое оборудование отправлено на экспертизу, материалы дела переданы следственным органам.

Напомним, вчера уголовное дело возбудили в отношении подростков, станцевавших на фоне храма Спаса на Крови в одних трусах. Одному из танцоров 13 лет.

фото пресс-службы ГУ МВД