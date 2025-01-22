Суд арестовал акции и имущество "Петербургского нефтяного терминала"

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области арестовал все акции АО "Петербургский нефтяной терминал" (ПНТ) в качестве обеспечительных мер, а также его недвижимое и движимое имущество, доли в капиталах юридических лиц и ценные бумаги, сообщает 22 января РБК.

По информации из определения по обеспечению иска, производственная деятельность терминала при этом не должна останавливаться, а права работников — ухудшаться. Следующее заседание по делу состоится 13 февраля.

Представители ПНТ решение суда комментировать отказались.

Иск против ПНТ Генпрокуратура подала 19 января, ответчиками выступили сам АО "Петербургский нефтяной терминал", "Туджунга Энтерпрайзис Лимитед", "Алмонт Холдинг Лимитед" и "Новомор Лимитед". Ведомство требует изъять в пользу государства 2753 акции ПНТ и признать ничтожными сделки 2016–2020 годов, которые увеличили долю наследников основателя компании Дмитрия Скигина до 50%.

Генпрокуратура утверждает, что через компанию "Туджунга Энтерпрайзис" наследники, имеющие гражданство Германии и Франции, владеют половиной уставного капитала ПНТ. Это нарушает закон, запрещающий иностранным инвесторам владеть стратегически важными предприятиями без согласования с правительственной комиссией по контролю за осуществлением инoстранных инвестиций.

фото: ЗАКС.Ру