В Госдуме предложили социализировать заключенных с помощью домашних животных

Заместитель председателя комитета Госдумы по экологии Георгий Арапов ("Новые люди") направил в Минюст РФ обращение с предложением разрешить заключенным с хорошим поведением взаимодействовать с домашними животными. Такая мера может стать дополнительным инструментом для их социализации, передает РИА "Новости" 22 января.

Арапов уточнил, что в некоторых исправительных учреждениях уже разрешено общение с котами.

По его мнению, общение с животными способствует развитию у заключенных эмпатии и ответственности, снижает уровень агрессии, а также увеличивает шансы на успешную ресоциализацию после освобождения. Это, в свою очередь, может помочь снизить уровень рецидивной преступности.

Напомним, сегодня в Госдуме во втором и третьем чтениях был принят закон, запрещающий продавать зажигалки детям. За нарушение запрета юридические лица будут выплачивать штраф до 600 тысяч рублей.

фото: ЗАКС.Ру