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Новости 15:35

В поставках для здравоохранения стоимостью свыше 3 млн рублей нашли нарушения

фото ЗакС политика В поставках для здравоохранения стоимостью свыше 3 млн рублей нашли нарушения

Прокуратура Василеостровского района выявила нарушения при реализации нацпроекта "Здравоохранение", сообщает 22 января пресс-служба надзорного ведомства.

В рамках проверки прокуратуры было установлено, что в одно из бюджетных медицинских учреждений по госконтракту было поставлено 69 системных блоков стоимостью более 3 млн рублей, которые не соответствовали заявленным в закупочной документации характеристикам.

Прокуратура обнаружила расхождения между моделями оборудования, указанными в документах, и фактически поставленной техникой. Руководству учреждения было внесено представление, по итогам рассмотрения которого члены приемочной комиссии привлечены к дисциплинарной ответственности.

В рамках устранения выявленных нарушений активизирована претензионная работа с поставщиком.

Ранее ЗАКС.Ру писал о том, что сеть подпольных игорных клубов с оборотом более 1,2 млрд рублей ликвидировали в Петербурге. Подпольный бизнес существовал около четырех лет и приносил владельцам до 25 млн рублей в месяц. 

фото: ЗАКС.Ру


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