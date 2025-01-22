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Новости 16:06

"Изымаю телефоны": Бельский поделился секретами в воспитании детей

фото ЗакС политика "Изымаю телефоны": Бельский поделился секретами в воспитании детей

Председатель Законодательного собрания Петербурга, многодетный отец Александр Бельский с осторожностью относится к длительности использования гаджетов его детьми. Чтобы следить за временем, которое члены его семьи проводят в сети, депутат использует различные технические средства. О своем опыте в воспитании детей Бельский рассказал в беседе с журналистами.

- Я сам ограничиваю детей. Изымаю у них телефоны. Контролирую в том числе время, проведенное в телефоне. Для этого есть весь функционал сегодня. Всем рекомендую контролировать. Это ответственность каждого родителя. Конечно, важно на это влиять, но в первую очередь это вопросы профилактических мероприятий. Самое главное, конечно, осознание родителями, с каким проблемами могут столкнуться их дети непосредственно в интернете. И какие последствия от того, что ребенок сидит в телефоне, - рассказал Бельский. 

Он добавил, что, согласно статистике, дети в среднем проводят в смартфонах около восьми часов в сутки. Журналисты поинтересовались у председателя, пытаются ли дети обойти ограничения. Бельский пояснил, что они предпринимают попытки отключить учет экранного времени. В таких случаях парламентарий приступает к радикальным мерам и забирает телефон.

- Не переживайте. У нас последовательность карательных мер очень прозрачна и понятна. Многодетная семья, - пошутил Бельский.

Ранее спикер парламента Бельский рассказывал, что из-за высокой занятости на работе ему часто приходится жертвовать временем, которое он мог бы провести с родными.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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Бельский Александр Николаевич 




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