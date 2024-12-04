Бельскому приходится жертвовать временем с семьей из-за высокой занятости

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский рассказал ЗАКС.Ру, что для того, чтобы успевать выполнять свои рабочии обязанности, ему приходиться сокращать время, которое он мог бы провести с членами своей семьи. Однако в ближайшее время он надеется это исправить. Так парламентарий ответил на вопрос о том, как ему удается совмещать работу сразу на нескольких ответственных постах.

- Стараюсь [все успевать]. В основном, конечно, это за счет того, времени, которое я раньше проводил с семьей. Буду стараться сейчас выстроить работу таким образом, чтобы успевать в тот временной период, который я сейчас трачу на работу. В первую очередь, это, конечно, не руководитель должен исполнять все сам, а правильно делегировать функции и правильно организовать работу, надеюсь, что в ближайшее время мы это сделаем, - рассказал Бельский.

Напомним, в начале недели Бельский был избран президентом Федерации футбола Петербурга, а несколькими днями ранее - секретарем петербургского отделения партии "Единая Россия". В начале работа седьмого созыва депутатов Бельский, общаясь с журналистами, рассказывал, что трепетно относится к длительности рабочего дня и старается не задерживаться в кабинете допоздна.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру