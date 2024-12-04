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Новости 14:52

Бельскому приходится жертвовать временем с семьей из-за высокой занятости

фото ЗакС политика Бельскому приходится жертвовать временем с семьей из-за высокой занятости

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский рассказал ЗАКС.Ру, что для того, чтобы успевать выполнять свои рабочии обязанности, ему приходиться сокращать время, которое он мог бы провести с членами своей семьи. Однако в ближайшее время он надеется это исправить. Так парламентарий ответил на вопрос о том, как ему удается совмещать работу сразу на нескольких ответственных постах. 

- Стараюсь [все успевать]. В основном, конечно, это за счет того, времени, которое я раньше проводил с семьей. Буду стараться сейчас выстроить работу таким образом, чтобы успевать в тот временной период, который я сейчас трачу на работу. В первую очередь, это, конечно, не руководитель должен исполнять все сам, а правильно делегировать функции и правильно организовать работу, надеюсь, что в ближайшее время мы это сделаем, - рассказал Бельский. 

Напомним, в начале недели Бельский был избран президентом Федерации футбола Петербурга, а несколькими днями ранее - секретарем петербургского отделения партии "Единая Россия". В начале работа седьмого созыва депутатов Бельский, общаясь с журналистами, рассказывал, что трепетно относится к длительности рабочего дня и старается не задерживаться в кабинете допоздна. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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