Из-за задымления в детском саду Петербурга эвакуировали почти 100 детей

В Петербурге из детского сада на Наличной улице эвакуировали почти 100 детей из-за задымления, вызванного неисправностью розетки. Инцидент произошел около 11:00, когда сработала автоматическая сигнализация, сообщила пресс-служба Росгвардии Северо-Западного округа.

На место оперативно прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии и пожарные. Они эвакуировали 93 ребенка и 35 сотрудников учреждения. Никто не пострадал.

Пока пожарные устраняли неисправность, сотрудники Росгвардии обеспечивали охрану территории, организовав оцепление здания и места, где находились дети.

Напомним, вчера произошел пожар в Адмиралтейском районе. Помощь потребовалась пятерым жильцам — двум мужчинам, женщине и двум детям. Все они были доставлены в больницы города.

фото Росгвардии СЗФО