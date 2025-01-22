Тестирование на знание языка для детей мигрантов будут проводить в школах

Минпросвещения России утвердит порядок тестирования на знание русского языка для детей мигрантов и лиц без гражданства, сообщает пресс-служба Министерства 22 января. Проект постановления правительства опубликован для общественного обсуждения на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Рособрнадзор займется методическим сопровождением процедуры. Перед зачислением ребенка в школу проверят законность его пребывания в России и уровень владения русским языком.

Проводиться тестирование будет в государственных или муниципальных школах. Для поступления ребенок должен демонстрировать знание языка, достаточное для успешного освоения образовательных программ начального, основного и среднего общего образования.

Новая система тестирования начнет действовать с 1 апреля 2025 года

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий поступление в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком.

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