В Госдуме обсуждают освобождение малоимущих сирот от платы за жилье

Депутаты фракции "Справедливая Россия — За правду" во главе с Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект, который предлагает освободить малоимущих детей-сирот от оплаты за наем жилья. Об этом 22 января сообщает ТАСС со ссылкой на электронную базу нижней палаты парламента.

Согласно инициативе, изменения должны быть внесены в Жилищный кодекс РФ. Предлагается освободить детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от платы за пользование и наем жилого помещения, если они признаны малоимущими. Также устанавливается, что стоимость найма специализированного жилья для этой категории граждан не может превышать размер платы по договорам социального найма.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что многие бывшие дети-сироты испытывают сложности с адаптацией и не имеют постоянного дохода, что затрудняет оплату жилищных услуг. Авторы инициативы отмечают, что такая мера социальной поддержки должна повысить государственные гарантии защиты их жилищных прав.

Напомним, сегодня в Госдуме во втором и третьем чтениях был принят закон, запрещающий продавать газосодержащие товары детям. За нарушение запрета юридические лица будут выплачивать штраф до 600 тысяч рублей.

фото: ЗАКС.Ру