ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 19:17

В ЗакСе предложили упростить порядок выдачи таксистам разрешений на работу

фото ЗакС политика В ЗакСе предложили упростить порядок выдачи таксистам разрешений на работу

На сайте петербургского Заксобрания 22 января опубликован проект федеральной инициативы по упрощению выдачи физическим лицам разрешений на работу таксистами. Соответствующая идея исходит от постоянной комиссии ЗакСа по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, вопрос ее вынесения на общероссийский уровень предлагают вынести на рассмотрение городского парламента.

Проект предусматривает внесение корректировок в действующий федеральный закон, регулирующий правила перевозок пассажиров и багажа с помощью легковых такси. Сейчас в нем говорится, что заявитель может получить разрешение на работу исключительно в регионе, на территории которого проживает.

Представленная инициатива предусматривает сохранение действующих правил для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В то же время физлицам из числа самозанятых предлагают разрешить получение документов не только в регионе проживания, но также и по месту фактического ведения деятельности.

Из пояснительной записки следует, что после вступления в силу закона о правилах перевозок легковыми такси в Петербурге наравне с другими крупными субъектами наметился дефицит водителей в этой сфере. По состоянию на начало декабря 2024 года в городе в реестре легковых такси находилось 60 тысяч автомобилей и более 22 тысяч самозанятых в сфере такси. При этом в реестре таксистов находился только 731 человек, говорится в документе.

Причину подобной ситуации авторы видят в положении федерального закона, мешающего физлицам получать разрешение на работу не по месту жительства. Решить сложившуюся проблему и призван предлагаемый проект.

"Принятие законопроекта снизит социальную напряженность, будет способствовать минимизации дефицита водителей легкового такси и соблюдению требований федерального закона", — говорится в пояснительной записке.

Ранее петербургский комитет по транспорту сообщал о приостановке с 14 января действия разрешений у более чем 900 перевозчиков в сфере такси. Причиной решения в комтрансе назвали отсутствие сведений о договоре обязательного страхования гражданской ответственности.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости22 января
Смотреть предыдущие новости →


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама