МО "Муринское городское поселение" подтвердило задержание депутата Титова

Совет депутатов муниципального округа "Муринское городское поселение" в Ленобласти подтвердил, что депутат Андрей Титов был задержан. Об этом МО сообщил в соцсети "Вконтакте" 22 января.

При этом официальных уведомлений о том, что Титов находился в федеральном розыске, в совет депутатов не поступало. Представители органа власти отметили, что пока не могут уточнить детали произошедшего.

Титов был избран депутатом в сентябре 2024 года по пятому избирательному округу. Он регулярно участвовал в заседаниях совета и комиссий, включая последнее заседание комиссии по архитектуре, строительству и благоустройству 21 января 2025 года, рассказали в совете.

В избирательную комиссию Всеволожского района Титов предоставил справку, подтверждающую отсутствие судимости и уголовного преследования, выданную в июле 2024 года.

Напомним, вчера вечером Титова задержали на Московском вокзале и отправили в изолятор временного содержания. Сообщалось, что его объявили в федеральный розыск по делу о мошенничестве, возбужденному ГУ МВД по Ставропольскому краю в октябре 2023 года. У полиции возникли вопросы к подготовке конкурсной документации для участия в закупке оборудования ГУП "Ставэлектросеть".

фото со страницы Андрея Титова "ВКонтакте"