Вместе с 25 тоннами сушеного перца в Петербург привезли опасное насекомое

В морском порту Петербурга инспекторы Северо-Западного управления Россельхознадзора обнаружили в партии сушеного перца из Индии живых насекомых, которые оказались многоядными мухами-горбатками. Вес импортной партии составил 25 тонн, а подозрительных вредителей нашли на дне контейнера во время карантинного фитосанитарного контроля, сообщила 22 января пресс-служба Россельхознадзора.

Лабораторные исследования, проведенные специалистами Северо-Западного филиала ВНИИЗЖ, подтвердили, что продукция заражена мухой-горбаткой (Megaselia scalaris). Этот вредный организм входит в перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза и не встречается в России.

Россельхознадзор предупредил, что многоядная муха-горбатка представляет серьезную угрозу. Она способна распространяться с транспортом, людьми и животными, а также является переносчиком холеры. Личинки насекомого могут портить продукты питания и угрожать здоровью людей и животных.

Напомним, в прошлый раз муху-горбатку завезли в Петербург вместе с 14 тоннами чая из Шри-Ланки в начале ноября. В итоге партию пришлось отправить на обеззараживание.

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