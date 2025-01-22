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Новости 20:55

Депутат Госдумы Боярский рассказал о сообщениях мошенников от его имени

фото ЗакС политика Депутат Госдумы Боярский рассказал о сообщениях мошенников от его имени

Председатель ИТ-комитета Госдумы Сергей Боярский ("Единая Россия") предупредил о том, что от его имени пишут мошенники. Об этом он сообщил 22 января в своем telegram-канале.

"Коллеги, от моего имени вновь совершается рассылка с подставного аккаунта в телеграмме с фотографией из моего профиля. Очередные мошенники, прошу не поддаваться на провокацию", - написал Боярский.

В декабре мошенники звонили петербуржцам от имени лидера фракции ЛДПР и вице-спикера ЗакСа Петербурга Павла Иткина. Он рассказал, что неизвестные от его имени пытались связаться с сотрудниками аппарата Заксобрания, партийцами и связанными с его деятельностью людьми.

фото: ЗАКС.Ру


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