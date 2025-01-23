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Новости 10:16

В школьную программу по музыке могут включить песни Shaman и Газманова

фото ЗакС политика В школьную программу по музыке могут включить песни Shaman и Газманова

Программу обучения школьников с 1 по 8 класса могут пополнить патриотические песни современных авторов, включая автора композиции "Я русский" Ярослава Дронова и Олега Газманова, сообщил РИА "Новости" депутат Государственной думы Сергей Колунов. По словам парламентария, нововведения могут ввести уже этой осенью, с 1 сентября 2025 года. 

"К середине февраля будет составлен рабочий вариант песенника, который затем вынесем на обсуждение профессионального сообщества. К лету все обсуждения будут завершены, а с 1 сентября, уверен, дети начнут изучать в школах патриотические песни современных авторов, включая Олега Газманова и Шамана", - приводит слова Колунова РИА "Новости".

В рабочую группу, которая занимается подготовкой изменений в школьную программу, вошли методисты, авторы учебников, музыканты-практики и люди искусства. 

О намерениях депутатов составить перечень патриотических песен для изучения в школе стало известно в ноябре 2024 года. Колунов ответил, что в Минпросвещения положительно отнеслись к такой инициативе.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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