Декретные пособия студенткам предложили повысить в 10 раз

Декретные выплаты студенткам очных отделений предложили увеличить до 74,9 тысячи – 235,4 тысячи рублей в зависимости от региона, передают "Известия" 23 января.

Законопроект, разработанный Минтрудом, предусматривает изменение механизма расчета пособий. Сейчас их выплачивают образовательные учреждения, а сумма зависит от стипендии (в среднем 2–5 тысяч рублей). Предлагается установить выплаты в размере 100% прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе, без учета стипендии.

Например, в регионах с минимальным прожиточным минимумом в 16 тысяч рублей (Липецкая и Тамбовская области) пособие составит 74,9 тысячи, а в Чукотке, где он самый высокий, – 235,4 тысячи. Напомним, в Петербурге в 2025 году прожиточный минимум составляет 19 329 рублей на душу населения.

По расчетам Минтруда, для реализации инициативы в первый год потребуется 631,4 млн рублей из федерального бюджета, что обеспечит поддержку 7 тысяч молодых мам. Законопроект планируют внести в Госдуму в весеннюю сессию и принять приоритетно, чтобы он вступил в силу с начала нового учебного года.

Вчера ЗАКС.Ру писал о предложении партии "Справедливая Россия - За правду" повысить минимальные стипендии до уровня прожиточного минимума. Депутаты предлагают также уточнить понятие "стипендия": она должна поддерживать достойный уровень жизни студентов, а не только стимулировать освоение образовательных программ.

фото: ЗАКС.Ру