Россияне заметили рост уровня жизни студентов за 20 лет

Согласно опросу ВЦИОМ, 37% россиян считают, что студентам сегодня проще найти высокооплачиваемую работу, чем 15–20 лет назад, на это обратило внимание ТАСС 23 января.

Исследование показало, что 40% респондентов уверены в улучшении материального положения студентов за этот период — это рекордный показатель с 2006 года, когда подобное мнение разделяли лишь 20%.

Согласно информации ВЦИОМ, наибольший оптимизм в оценках демонстрируют зумеры и миллениалы (43–46%). Также 38% участников отметили улучшение кругозора и культурного уровня студентов, что является максимальным показателем за весь период наблюдений.

В то же время 39% опрошенных заявили о снижении компетентности студентов, а 31% считают, что преподаватели стали хуже относиться к своей работе.

Опрос проводился 12 января 2025 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет и приурочен ко Дню студента, который отмечается 25 января. О студентах вспоминают и в Госдуме: представители партии "Справедливая Россия - За правду" предложили повысить минимальные стипендии до уровня прожиточного минимума.

фото: ЗАКС.Ру