Дрозденко рассказал о реформе дорожной инфраструктуры Ленобласти

В Ленинградской области все дорожные ремонтно-строительные управления (ДРСУ) объединят в одно юридическое лицо в составе Ленавтодора, рассказал губернатор ЛО Александр Дрозденко в своем Telegram-канале 23 января.

Губернатор отметил, что реформа направлена на сокращение административного аппарата, оптимизацию расходов и получение дополнительных средств для развития дорожной сети. Ленавтодор преобразуется в государственное бюджетное учреждение, что позволит ему участвовать в торгах, продавать асфальтобетон и заниматься ремонтом не только региональных, но и муниципальных и федеральных дорог.

Реформа завершится в июне. Основным результатом, как подчеркнул Дрозденко, станет улучшение состояния дорожной сети и выполнение национального проекта "Инфраструктура для жизни".

Ранее ЗАКС.Ру писал о том, что второй этап строительства Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) может начаться уже летом 2025 года. Сейчас решаются имущественно-правовые вопросы, вся необходимая документация должна быть готова к этой весне.

фото: ЗАКС.Ру