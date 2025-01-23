Второй этап ШМСД планируют начать возводить летом 2025 года

Строительно-монтажные работы по возведению второго этапа Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) могут начаться уже летом 2025 года, сообщил вице-губернатор Николай Линченко во время эфира на телеканале "Санкт-Петербург" 22 января.

По его словам, вся необходимая документация будет готова уже этой весной. Сейчас решаются имущественно-правовые вопросы.

"Это очень востребованная магистраль, которая транзитно соединит и ЗСД, и центр — будет являться обходом центра — и доведет до восточного полукольца нашей Кольцевой автомобильной дороги", - заявил Линченко.

Он также добавил, что Петербург станет единственным городом в стране, в котором будет полноценная система скоростного движения.

Ранее ЗАКС.Ру передавал слова Линченко о том, что в 2030 году в Петербурге планируют возвести 11 новых станций метрополитена. Чиновник заявил, что город намерен построить станции "Путиловская", "Юго-Западная", "Лиговский проспект - 2", "Брестская", "Улица Доблести", "Гавань", "Морской фасад", "Каменка", "Богатырский проспект" и "Шуваловский проспект", а также выход со станции "Театральная".

фото: ЗАКС.Ру