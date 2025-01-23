В Петербурге за год зафиксировали более 8 млн нарушений ПДД

В 2024 году комплексы фотовидеофиксации в Петербурге зафиксировали более 8 млн нарушений правил дорожного движения, 89% из которых связаны с превышением скорости, сообщает 23 января пресс-служба Смольного. В 2023 году было зафиксировано на 2 млн больше.

За год под руководством комитета по информатизации и связи установили около 100 новых камер: 50 — на линейных участках, 30 — на перекрестках. Больше всего комплексов появилось в Пушкинском (15), Фрунзенском (12) и Московском (10) районах.

Камеры размещаются в местах повышенной аварийности. Данные с комплексов передаются в Центр автоматизированной фиксации нарушений, где инспекторы выносят постановления по делам об административных правонарушениях.

Напомним, в ноябре в Минтрансе предложили расширить перечень оснований для установки камер на железнодорожных переездах. Согласно законопроекту, первоочередное оснащение средствами фиксации получат железнодорожные переезды, на которых были случаи столкновений с грузовыми и пассажирскими поездами.

фото: ЗАКС.Ру