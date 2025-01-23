Еще одна партия предложила поднять стипендии до уровня прожиточного минимума

Законопроект о повышении размера стипендии до уровня прожиточного минимума в целом по России внесли в Госдуму депутаты ЛДПР вместе с сенатором Еленой Афанасьевой 23 января.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что минимальный размер государственной академической стипендии для студентов не отвечает целям, ради которых, в соответствии с федеральным законодательством, стипендия введена. Речь идет о стимулировании обучающегося и (или) поддержке освоения им соответствующих образовательных программ.

В качестве основного аргумента за повышение стипендий депутаты приводят увеличение количества работающих студентов, что негативно сказывается на качестве образования.

"Неудивительно, что если образование в СССР считалось лучшим в мире, то наше нынешнее место в мире в этой сфере более чем скромное. Россия в рейтинге 100 лучших вузов мира представлена лишь МГУ, НИЯУ МИФИ, МФТИ и Томским университетом, находящимися в конце этого списка", - заявляют авторы законопроекта.

Напомним, вчера законопроект о повышении минимальных стипендий до уровня прожиточного минимума субъекта РФ, в котором находится высшее учебное заведение, внесли депутаты "Справедливой России - За правду". Они также предлагают уточнить понятие "стипендия": она должна поддерживать достойный уровень жизни студентов, а не только стимулировать освоение образовательных программ.

фото: ЗАКС.Ру