За мат в СМИ Роскомнадзор за четыре года составил 750 протоколов

С 2020 по 2024 год Роскомнадзор наложил более 4,5 миллиона рублей штрафов на главных редакторов, редакции СМИ и организации телерадиовещания за использование нецензурной лексики. Всего ведомство составило 750 протоколов и вынесло 18 предупреждений о недопустимости нарушения закона, сообщает 23 января "Парламентская газета".

Издание напоминает, что закон о запрете употребления мата в СМИ действует в России с 2014 года и распространяется на кино, театры, концерты, литературу и искусство. За нарушение предусмотрены штрафы до 3,5 тысячи рублей для физических лиц, до 20 тысяч для должностных и до 200 тысяч рублей для юридических. В случае повторных нарушений штрафы для юридических лиц могут достигать 100 тысяч рублей с приостановлением деятельности до 90 суток.

При этом единого списка запрещенных слов в России нет, однако ориентироваться можно на специализированные словари.

"Парламентская газета" также передает предложение зампредседателя думского Комитета по защите семьи, вопросам материнства, отцовства и детства Виталия Милонова распространить систему штрафов на блогеров, которые обязаны регистрироваться в реестре Роскомнадзора при достижении определенного числа подписчиков. Напомним, их число к 21 января уже достигло 71 тысячи. На 41 тысячу заявлений ведомство ответило отказом.

фото: ЗАКС.Ру