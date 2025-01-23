Глава ФАС рассказал о проверке цен на услуги такси

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку обоснованности цен на услуги такси, сообщил глава ведомства Максим Шаскольский в интервью телеканалу "Россия-24" 23 января. Он рассказал, что сейчас специалисты ФАС изучают алгоритмы, используемые компаниями для формирования стоимости поездок, чтобы сделать применение ценовых коэффициентов прозрачным и экономически обоснованным.

По словам Шаскольского, рынок такси находится под постоянным наблюдением, так как одна из компаний занимает доминирующее положение. Алгоритмы расчета цен становятся все сложнее из-за применения искусственного интеллекта, поэтому службе, помимо юристов, могут понадобиться математики для анализа этих систем.

Шаскольский отметил, что стоимость поездок формируется из базовой цены и множества коэффициентов. Например, такие обстоятельства, как снегопад, могут оправданно увеличивать стоимость, а коэффициенты стимулируют выход большего числа водителей на линию. Руководитель ФАС добавил, что в некоторых случаях уже возможно увидеть структуру цены при заказе такси.

Напомним, вчера в Законодательном собрании Петербурга предложили упростить выдачу разрешений на работу таксистами. Сейчас заявитель может получить разрешение на работу исключительно в регионе, на территории которого проживает, а после вступления в силу это можно будет сделать и по месту фактического ведения деятельности.

фото: ЗАКС.Ру