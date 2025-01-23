Петербург занял второе место в рейтинге качества жизни

Москва и Петербург заняли лидирующие позиции в рейтинге качества жизни за 2024 год, составленном Агентством стратегических инициатив, об этом 23 января сообщила пресс-служба организации.

Рейтинг основывался на 140 показателях, включая опросы почти 400 тысяч граждан, статистические данные и геоаналитику, которые распределены по десяти аспектам, таким как "Медицинское обслуживание" и "Образование и развитие".

Среди регионов Северо-Западного федерального округа, помимо Петербурга, в топ-20 вошла Мурманская область. "Мы понимаем, что работы предстоит впереди еще очень много, но этот результат говорит о хорошей динамике. Работаем дальше", - написал в своем Telegram-канале глава Мурманской области Андрей Чибис.

По данным агентства, за год качество жизни улучшилось в 47 регионах.

скриншот Агентства стратегических инициатив

Напомним, сегодня депутаты фракции ЛДПР вспомнили о рейтинге 100 лучших вузов мира, в которых из российских представлены только МГУ, НИЯУ МИФИ, МФТИ и Томский университет, находящиеся в конце списка. Низкое качество образования они связали с маленькими стипендиями и предложили поднять их до прожиточного минимума.

фото: ЗАКС.Ру