Депутат Иванова рассказала, чего ждет от новых машин ЗакСа

Лидер фракции КПРФ в Законодательном собрании Петербурга Ирина Иванова рассказала журналистам, что у нее нет особых требований к служебному автомобилю. По ее словам, для комфортной работы ей необходимо лишь удобный задний ряд кресел, чтобы читать.
- Самое главное, чтобы сзади можно было удобно сидеть и читать. Я вся в бумагах, также как и на работе. Поэтому мне надо разложиться и что-то читать. Мы всегда едем без нервов. 30 км/ч в правом ряду, поэтому мне все равно, на чем ездить, - рассказала Иванова.
Также парламентарий поделилась, что ее нынешний служебный автомобиль периодически подводит ее. У него периодически появляется люфт руля, а в один из дней машина не смогла никуда поехать, потому что "примерзла".
- Автомобиль у меня "прекрасный". Вот недавно он не смог тронуться с места, потому что он примерз. Совсем. Ему, действительно, достаточно много лет. У него иногда вываливается руль… Так как они действительно старые, вы понимаете, раньше были такие понятия как "дилерство". Сейчас эти дилеры 14-летние машины просто не берут, - пожаловалась депутат.
Отметим, на днях автопарк петербургского парламента пополнили десять новых кроссоверов XCITE X-CROSS 7, которые совсем недавно сошли с конвейера бывшего автозавода Nissan. Первыми ими смогут воспользоваться сотрудники аппарата ЗакСа. По словам председателя Александра Бельского, депутаты пересядут на новые авто до конца 2025 года. ЗАКС.Ру показывал, как выглядит новинка.