Депутат Иванова рассказала, чего ждет от новых машин ЗакСа

Лидер фракции КПРФ в Законодательном собрании Петербурга Ирина Иванова рассказала журналистам, что у нее нет особых требований к служебному автомобилю. По ее словам, для комфортной работы ей необходимо лишь удобный задний ряд кресел, чтобы читать.

- Самое главное, чтобы сзади можно было удобно сидеть и читать. Я вся в бумагах, также как и на работе. Поэтому мне надо разложиться и что-то читать. Мы всегда едем без нервов. 30 км/ч в правом ряду, поэтому мне все равно, на чем ездить, - рассказала Иванова.

Также парламентарий поделилась, что ее нынешний служебный автомобиль периодически подводит ее. У него периодически появляется люфт руля, а в один из дней машина не смогла никуда поехать, потому что "примерзла".

- Автомобиль у меня "прекрасный". Вот недавно он не смог тронуться с места, потому что он примерз. Совсем. Ему, действительно, достаточно много лет. У него иногда вываливается руль… Так как они действительно старые, вы понимаете, раньше были такие понятия как "дилерство". Сейчас эти дилеры 14-летние машины просто не берут, - пожаловалась депутат.

Отметим, на днях автопарк петербургского парламента пополнили десять новых кроссоверов XCITE X-CROSS 7, которые совсем недавно сошли с конвейера бывшего автозавода Nissan. Первыми ими смогут воспользоваться сотрудники аппарата ЗакСа. По словам председателя Александра Бельского, депутаты пересядут на новые авто до конца 2025 года. ЗАКС.Ру показывал, как выглядит новинка.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру