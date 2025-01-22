ЗакС до конца года ждет еще одну партию автомобилей

До конца 2025 года Законодательное собрание Петербурга ожидает получить в пользование еще одну партию новых автомобилей, рассказал журналистам председатель парламента Александр Бельский 22 января, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Пока в распоряжении ЗакСа поступило десять новых машин XCITE X-CROSS 7 — на них будут передвигаться сотрудники аппарата парламента.

- Пока я не слышал каких-то претензий [к автомобилям], пока все нормально. Машины новые — какие могут быть претензии. По сравнению с теми автомобилями, которые были у нас до этого... Toyota с 400 тысяч километров пробега. Ждем, что Смольный закупит и автомобили депутатам, как было обещано, в этом году, - рассказал Бельский.

Новые автомобили изготовлены на петербургском автозаводе, который до 2022 года выпускал машины марки Nissan. В парламенте неоднократно отмечали, что депутаты настаивают на покупке автомобилей именно из Петербурга, чтобы налоги с покупки поступали в городской бюджет. Так, в начале недели Бельский объявил о десяти новых кроссоверах черного цвета. Каждая обошлась примерно в 2,5 млн рублей.

Утром перед заседанием парламента корреспондент ЗАКС.Ру рассмотрел новинку на парковке у Мариинского дворца. Пока у парламента с утра будет дежурить один автомобиль, а остальные доставят из автопарка Смольного по запросу.





Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру