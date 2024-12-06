Беглов и Бельский посетили "Автозавод Санкт-Петербург"

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский и губернатор города Александр Беглов посетили "Автозавод Санкт-Петербург", об этом 6 декабря спикер ЗакСа рассказал у себя в Telegram-канале.

На автозаводе парламентарий и глава города познакомились с производством автомобилей марки XCITE и обсудили перспективы развития автомобилестроения в городе.

По словам депутата, на предприятии собираются автомобили, адаптированные к российским условиям эксплуатации. Сам Александр Бельский лично протестировал модель XCITE X-CROSS 8 и добавил, что в стране продолжается активное импортозамещение.

"XCITE X-CROSS 8 – хороший семейный автомобиль. Убедился в этом на тест-драйве. Ход мягкий, управление комфортное, места внутри много", – отметил депутат.

В начале октября автомобили той же марки были закуплены для нужд ГБАУ "Смольнинское". Сумма контракта составила 50 млн рублей. За эти деньги "Смольнинское" должно было получить 20 кроссоверов XCITE Х-cross 7.

Судя по данным аукционной документации, контракт уже находится на стадии исполнения, однако, по наблюдениям корреспондента ЗАКС.Ру, автопарк у Мариинского дворца прежний. Спикер ЗакСа Бельский не смог уточнить, когда парламент получит новые авто.

Напомним, что автомобиль, который протестировал Александр Бельский, в середине ноября был добавлен Минпромторгом в перечень рекомендованных авто для чиновников.

Фото: Telegram-канал Александра Бельского