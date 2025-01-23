ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 17:49

Петербургский суд нашел вред для детей в треках рэпера Молодого Калуги

фото ЗакС политика Петербургский суд нашел вред для детей в треках рэпера Молодого Калуги

Василеостровский районный суд Петербурга запретил распространять несколько композиций рэпера, известного как Молодой Калуга из-за выявленных в них, согласно экспертизе, нарушений закона о защите детей от информации, которая может нанести вред их развитию, сообщили в Объединенной пресс-службе судов города 23 января. Инициатором проверки стала глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина, которая обратилась с соответствующим обращением в прокуратуру Василеостровского района. 

Так, суд признал запрещенными к распространению треки "Больше", "Джип", "Марафет", "Narko-9". В них эксперты нашли признаки побуждения к насильственным действиям. Также строчки перечисленных композиций содержат информацию, которая может побудить несовершеннолетних к употреблению запрещенных веществ, считают эксперты. 

Ранее суд в Петербурге искал запрещенную информацию в строках рэпера ToxiS. Правоохранительные органы хотели привлечь его к ответственности из-за упоминания наркотиков, однако суд пропаганды в творчестве артиста не обнаружил. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости23 января
Смотреть предыдущие новости →


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама