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Муниципал 19:54

КСП проверила МО "Новоизмайловское"

фото ЗакС политика КСП проверила МО "Новоизмайловское"

Контрольно-счетная палата Петербурга рассказала о результатах проверки хозяйственной деятельности МО "Новоизмайловское" с 2022 года по осень 2024 года. Надзорное ведомство нашло нарушения бюджетного законодательства, правил ведения бухгалтерской отчетности, а также при проведении закупок. Результаты проверки направлены в прокуратуру. 

Больше всего нарушений выявлено при проверке закупок муниципалов. Так, местная администрация регулярно закупала товары у единственного поставщика, неверно обозначала минимальную стоимость, а также принимала работы, которые не соответствовали требованиям контрактов. Также муниципалы закупали сувениры, которые раздали медработникам и сотрудникам ОВД, однако подтверждений, что это были жители округа, в МО нет. Еще местные чиновники проводили благоустройство по завышенным ценам. 

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал о проверке КСП в МО "Поселок Смолячково"

 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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