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Новости 19:57

В Эрмитаж 23 февраля можно будет попасть бесплатно

фото ЗакС политика В Эрмитаж 23 февраля можно будет попасть бесплатно

В День защитника Отечества, 23 февраля, Эрмитаж (как Главный музейный комплекс, так и Главный штаб) откроет свои двери для бесплатного посещения. Как сообщила пресс-служба музея 23 января, оформить билеты можно будет заранее. 

В Эрмитаже подчеркнули, что 23 февраля — особенная дата для музея, чья история тесно связана с двумя Отечественными войнами. В честь праздника учреждение подготовило специальную программу.

Бесплатное посещение станет подарком жителям и гостям Петербурга — города-героя, выстоявшего в годы блокады. Билеты можно будет оформить через официальный сайт Эрмитажа, где они будут выкладываться поэтапно, либо получить в кассах в день посещения.

В начале декабря ЗАКС.Ру передавал слова генерального директора Эрмитажа Михаила Пиотровского о том, что беременные женщины должны посещать музей, чтобы способствовать хорошим родам и развитию будущих детей.

фото: ЗАКС.Ру


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