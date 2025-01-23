Россельхознадзор выявил нарушения на выставке кошек в Колпино

Организатор выставки кошек "Страна Мурляндия" в Колпино получил предостережение от Россельхознадзора за нарушения правил обращения с животными, сообщила пресс-служба ведомства 23 января.

Как сообщили в ведомстве, выставка длилась более трех недель — с 25 декабря 2024 года по 19 января 2025 года, что превышает допустимый срок проведения подобных мероприятий (четыре дня). Кроме того, животные находились на площадке дольше разрешенных 12 часов в день.

Инспекторы установили, что организатор не оформил ветеринарные сопроводительные документы на животных, а также использовал неподтвержденную площадку.

Россельхознадзор вынес предостережение о недопустимости подобных нарушений и указал на необходимость соблюдать законодательство при организации выставок.

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