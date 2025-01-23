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Новости 20:46

Пожар на улице Фучика тушат 30 сотрудников МЧС

фото ЗакС политика Пожар на улице Фучика тушат 30 сотрудников МЧС

Вечером 23 января на улице Фучика, 17, во Фрунзенском районе Петербурга произошел пожар в ангаре площадью 150 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 18:57. Для ликвидации огня задействовано 30 сотрудников МЧС и 6 единиц техники.

Локализовать пожар удалось за час, к 20:01. По данным МЧС, пока пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются прокуратурой.

В пресс-службе ГАИ проинформировали, что из-за пожара по улице Фучика от Софийской улицы к Пражской улице с 19:40 проехать нельзя.

Напомним, из-за пожара в Адмиралтейском районе в ночь с 20 на 21 января в больницы отправилось пять человек: двое детей, женщина и двое мужчин. Девять человек из опасной зоны эвакуировали.

фото прокуратуры Фрунзенского района


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