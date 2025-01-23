Пожар на улице Фучика тушат 30 сотрудников МЧС

Вечером 23 января на улице Фучика, 17, во Фрунзенском районе Петербурга произошел пожар в ангаре площадью 150 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 18:57. Для ликвидации огня задействовано 30 сотрудников МЧС и 6 единиц техники.

Локализовать пожар удалось за час, к 20:01. По данным МЧС, пока пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются прокуратурой.

В пресс-службе ГАИ проинформировали, что из-за пожара по улице Фучика от Софийской улицы к Пражской улице с 19:40 проехать нельзя.

Напомним, из-за пожара в Адмиралтейском районе в ночь с 20 на 21 января в больницы отправилось пять человек: двое детей, женщина и двое мужчин. Девять человек из опасной зоны эвакуировали.

фото прокуратуры Фрунзенского района